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    В России долг обанкротившихся граждан перед банками увеличился на 74%

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Размер долга граждан, попадающих под действие закона о банкротстве, перед банками увеличился за год на 74% и составил 34,93 млрд рублей (558 млн долларов).

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Национальном центре банкротств (НЦБ).

    При этом число граждан, написавших заявление о финансовой несостоятельности, превысило 87 тыс. Как считают аналитики, к 2020 году их количество может вырасти в пять раз.

    Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил законодательно ограничить сумму штрафов и пени, начисляемых банками за просрочку, чтобы предотвратить увеличение долговой нагрузки.

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