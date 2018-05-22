В России долг обанкротившихся граждан перед банками увеличился на 74%

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Размер долга граждан, попадающих под действие закона о банкротстве, перед банками увеличился за год на 74% и составил 34,93 млрд рублей (558 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Национальном центре банкротств (НЦБ).

При этом число граждан, написавших заявление о финансовой несостоятельности, превысило 87 тыс. Как считают аналитики, к 2020 году их количество может вырасти в пять раз.

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил законодательно ограничить сумму штрафов и пени, начисляемых банками за просрочку, чтобы предотвратить увеличение долговой нагрузки.