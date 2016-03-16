В России 51% новых кредитов берут для погашения старых

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Количество россиян, которые берут новые кредиты для погашения старых, увеличилось в январе-феврале до 51%.

Как сообщает Report со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ) России, в 2015-м году этот показатель составил 50%.

Отметим, что ОКБ является дочерним предприятием Сбербанка. В результате изучения данных 42,5 млн. заемщиков выяснилось, что в 2014 году таких россиян было меньше - 43%.

По словам директора по продуктам ОКБ Александра Ахломова, положение ухудшается. "Безусловно, это вызывает беспокойство. Использование новых кредитов для погашения уже имеющихся также имеет название "персональная финансовая пирамида" и чаще всего приводит к еще большему увеличению кредитной нагрузки".

Отметим, что закредитованность населения и без того высока, поскольку 7,7 млн. человек (18% от общего числа активных заемщиков) одновременно обслуживают три кредита и более, в среднем направляя на ежемесячное погашение долгов около 60 тыс. руб.