В результате аудита были выявлены недочеты в Институте информационных технологий

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Коллегия Счетной палаты утвердила итоговый отчет по аудиту в связи с прогнозированием и исполнением бюджетных отчислений и внебюджетных поступлений в Институт информационных технологий Национальной академии Наук Азербайджана (НАНА) за 2015-2016 годы. По итогам аудита выявлен ряд недочетов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

Так, институтом были допущены неэффективные расходы путем перечисления средств различным организациям для создания веб-сайтов различных научных отделений НАНА и входящих в его структуру научных учреждений и организаций. Кроме того, не было использовано 43% лицензионного программного обеспечения сроком на 1 год, закупленного в апреле-ноябре 2016 года. До сих пор не было использовано телекоммуникационное оборудование, приобретенное в 2013-2014 годах.

В ряде случаев финансовые отчеты со стороны бухгалтерии были составлены без учета требований инструкции об организации и ведении учета, итоги финансово-хозяйственной деятельности учреждения неправильно отражены в годовой финансовой отчетности.

В общей сложности проведен аудит средств в размере 10 377,9 тыс. манатов.