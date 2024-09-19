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В рамках VIII Евразийского форума бухгалтеров и аудиторов подписаны четыре документа

В рамках VIII Евразийского форума бухгалтеров и аудиторов подписаны четыре документа В рамках состоявшегося в Баку VIII Евразийского форума бухгалтеров и аудиторов на тему "Отчетность и прозрачность в условиях зеленой экономики", организованного совместно Ассоциацией профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана (APFM) и Бакинской в
Финансы
19 сентября 2024 г. 16:18
В рамках VIII Евразийского форума бухгалтеров и аудиторов подписаны четыре документа

В рамках состоявшегося в Баку VIII Евразийского форума бухгалтеров и аудиторов на тему "Отчетность и прозрачность в условиях зеленой экономики", организованного совместно Ассоциацией профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана (APFM) и Бакинской высшей школой нефти (БВШН), подписаны четыре меморандума о сотрудничестве.

Как сообщает Report, это следующие документы:

- Меморандум о взаимопонимании между БВШН и Институтом государственных финансов и бухгалтерского учета Великобритании;

- Меморандум о сотрудничестве между APFM и Палатой финансовых аудиторов Румынии (CAFR);

- Меморандум о сотрудничестве между APFM и Институтом бухгалтеров и аудиторов Черногории (IAMM);

- Меморандум о сотрудничестве между APFM и Палатой аудиторов Узбекистана.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Mühasiblərin və Auditorların VIII Avrasiya Forumu” çərçivəsində 4 sənəd imzalanıb

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