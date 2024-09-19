В рамках VIII Евразийского форума бухгалтеров и аудиторов подписаны четыре документа

В рамках состоявшегося в Баку VIII Евразийского форума бухгалтеров и аудиторов на тему "Отчетность и прозрачность в условиях зеленой экономики", организованного совместно Ассоциацией профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана (APFM) и Бакинской высшей школой нефти (БВШН), подписаны четыре меморандума о сотрудничестве.
Как сообщает Report, это следующие документы:
- Меморандум о взаимопонимании между БВШН и Институтом государственных финансов и бухгалтерского учета Великобритании;
- Меморандум о сотрудничестве между APFM и Палатой финансовых аудиторов Румынии (CAFR);
- Меморандум о сотрудничестве между APFM и Институтом бухгалтеров и аудиторов Черногории (IAMM);
- Меморандум о сотрудничестве между APFM и Палатой аудиторов Узбекистана.