В рамках VIII Евразийского форума бухгалтеров и аудиторов подписаны четыре документа

В рамках состоявшегося в Баку VIII Евразийского форума бухгалтеров и аудиторов на тему "Отчетность и прозрачность в условиях зеленой экономики", организованного совместно Ассоциацией профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана (APFM) и Бакинской в

В рамках состоявшегося в Баку VIII Евразийского форума бухгалтеров и аудиторов на тему "Отчетность и прозрачность в условиях зеленой экономики", организованного совместно Ассоциацией профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана (APFM) и Бакинской высшей школой нефти (БВШН), подписаны четыре меморандума о сотрудничестве.

Как сообщает Report, это следующие документы:

- Меморандум о взаимопонимании между БВШН и Институтом государственных финансов и бухгалтерского учета Великобритании;

- Меморандум о сотрудничестве между APFM и Палатой финансовых аудиторов Румынии (CAFR);

- Меморандум о сотрудничестве между APFM и Институтом бухгалтеров и аудиторов Черногории (IAMM);

- Меморандум о сотрудничестве между APFM и Палатой аудиторов Узбекистана.