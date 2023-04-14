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В рамках проекта по возмещению НДС гражданам возвращено 412 млн манатов

В рамках проекта по возмещению НДС гражданам возвращено 412 млн манатов С момента внедрения в Азербайджане проекта по возмещению НДС по 1 апреля текущего года потребителям было возвращено в общей сложности более 412 млн манатов.
Финансы
14 апреля 2023 г. 13:29
В рамках проекта по возмещению НДС гражданам возвращено 412 млн манатов

С момента внедрения в Азербайджане проекта по возмещению НДС по 1 апреля текущего года потребителям было возвращено в общей сложности более 412 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, только за январь-март 2023 года потребителям возмещен НДС на сумму свыше 36 млн манатов.

Государственная налоговая служба также продолжает работу по внедрению в стране контрольно-кассовых аппаратов нового поколения. В настоящее время количество онлайн-контрольно-кассовых аппаратов в стране превышает 87 тысяч. За 3 месяца текущего года оборот контрольно-кассовых аппаратов нового поколения превысил 4,9 млн манатов, что на 20,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке “ƏDV geri al” layihəsi çərçivəsində vətəndaşlara 412 milyon manat qaytarılıb

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