В рамках проекта по возмещению НДС гражданам возвращено 412 млн манатов

С момента внедрения в Азербайджане проекта по возмещению НДС по 1 апреля текущего года потребителям было возвращено в общей сложности более 412 млн манатов.

С момента внедрения в Азербайджане проекта по возмещению НДС по 1 апреля текущего года потребителям было возвращено в общей сложности более 412 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, только за январь-март 2023 года потребителям возмещен НДС на сумму свыше 36 млн манатов.

Государственная налоговая служба также продолжает работу по внедрению в стране контрольно-кассовых аппаратов нового поколения. В настоящее время количество онлайн-контрольно-кассовых аппаратов в стране превышает 87 тысяч. За 3 месяца текущего года оборот контрольно-кассовых аппаратов нового поколения превысил 4,9 млн манатов, что на 20,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.