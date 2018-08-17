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    В рамках мероприятия Blockchain & Bitcoin Conference Baku проводится лотерея

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Проводится лотерея в рамках мероприятия Blockchain & Bitcoin Conference Baku, которое состоится 27 сентября. 

    Как сообщает Report, до конференции гости могут зайти на официальный сайт мероприятия и принять участие в лотерее колесо фортуны.

    Колесо продержится на сайте недолго — с 13 по 20 августа. Участники конференции в этой лотерее могут выиграть ужин со спикерами конференции, скидку на билет - 200 AZN, а возможно — и бесплатный доступ к презентациям докладчиков!

    Отметим, что Blockchain & Bitcoin Conference Baku — это мероприятие от компании Smile-Expo, посвящённое блокчейну, криптовалютам и ICO.

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