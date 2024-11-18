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В рамках COP29 Банк Республика и FMO подписали крупное кредитное соглашение

В рамках COP29 Банк Республика и FMO подписали крупное кредитное соглашение Банк Республика привлек зеленый кредит от Нидерландского Банка Развития В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Банк Республика, один из крупнейших коммерческих банков страны и Нидерландский банк разв
Финансы
18 ноября 2024 г. 11:21
В рамках COP29 Банк Республика и FMO подписали крупное кредитное соглашение

Банк Республика привлек зеленый кредит от Нидерландского Банка Развития

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Банк Республика, один из крупнейших коммерческих банков страны и Нидерландский банк развития (FMO) подписали крупное кредитное соглашение для финансирования зеленых проектов в Азербайджане.

Согласно договору, международный финансовый институт выделит Банку кредит в азербайджанских манатах (AZN) на сумму 40 миллионов долларов США сроком на 4 года.

Отметим, что это первый зеленый кредит, выделенный азербайджанскому банку со стороны FMO. Выделенний кредит внесет вклад в усилия страны по снижению выбросов парниковых газов на 40% к 2035 году.

«Мы очень рады продолжить наше сотрудничество с Банком Республика по проекту "зелёного" кредита. Эта инвестиция является важным шагом в продвижении "зелёного" финансирования в Азербайджане. Благодарим Bank Respublika за их доверие и готовность к сотрудничеству. С нетерпением ожидаем положительного влияния этих средств на местную экономику и окружающую среду» - отметил генеральный директор FMO Michael Jongeneel

«Прежде всего, хочу подчеркнуть, что мы очень рады подписанию данного соглашения в рамках COP29, который проходит в Азербайджане. Это демонстрирует нашу приверженность к борьбе с изменением климата и поддержке устойчивого развития. Подписание соглашения на такую значительную сумму с нашим давним и важным партнёром FMO, подтверждает доверие к Банку Республика как к надёжной финансовой организации и подчёркивает нашу готовность поддерживать предпринимателей в развитии их бизнеса с использованием экологичных технологий. Мы благодарим наших партнеров за сотрудничество и уверенны это соглашение расширит возможности для стимулирования экологических бизнес-проектов в стране», - отметил Тариэль Исмайлов, Председатель Правления «Банка Республика.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.

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Версия на английском языке ФотоBank Respublika and FMO Sign Major Loan Agreement at COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 çərçivəsində "Bank Respublika" və FMO arasında böyük kredit sazişi imzalanıb

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