В рамках антиинфляционных мер создается новый механизм поддержки предпринимательства.
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с этим.
В постановление ”О ряде мер по оказанию государственной поддержки кредитам субъектов предпринимательства для снижения негативного воздействия пандемии коронавируса (COVID-19) на экономику страны" внесены изменения. Постановлением предусматривается создание механизмов льготного финансирования инструментов и продуктов для микро -, малых и средних предпринимателей, занимающихся поставками и переработкой основных продуктов питания, аграрной переработкой в составе минимальной потребительской корзины.
По механизмам предлагается следующее:
1. По механизму льготного кредитования
Льготное финансирование Фондом развития предпринимательства в течение 2022 года поставок сырья в составе минимальной потребительской корзины в дополнение к поставкам и переработке основных продуктов питания микро -, малым и средним предпринимателям, занимающимся аграрной переработкой
2. По субсидированию кредитных процентов
В целях снижения финансовых затрат и, как следствие, снижения стоимости основных продуктов питания в составе минимальной потребительской корзины, внедрить механизм субсидирования кредитных процентов по кредитам, выданным в 2022 году субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в данных сферах.
Условия по механизму:
- Срок субсидии: до 1 года;
- Срок кредита: независимо от срока;
- Сумма кредита: до 3 миллионов манатов;
- Процентная ставка по кредиту: независимо от процентной ставки;
- Субсидирование процентов: до 10% от суммы кредита.
В рамках предусмотренных условий по кредитному портфелю в 150 млн манатов будет выплачена максимальная процентная субсидия в 15 млн манатов.