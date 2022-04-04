В рамках антиинфляционных мер создается новый механизм поддержки предпринимательства

В рамках антиинфляционных мер создается новый механизм поддержки предпринимательства.

В рамках антиинфляционных мер создается новый механизм поддержки предпринимательства.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с этим.

В постановление ”О ряде мер по оказанию государственной поддержки кредитам субъектов предпринимательства для снижения негативного воздействия пандемии коронавируса (COVID-19) на экономику страны" внесены изменения. Постановлением предусматривается создание механизмов льготного финансирования инструментов и продуктов для микро -, малых и средних предпринимателей, занимающихся поставками и переработкой основных продуктов питания, аграрной переработкой в составе минимальной потребительской корзины.

По механизмам предлагается следующее:

1. По механизму льготного кредитования

Льготное финансирование Фондом развития предпринимательства в течение 2022 года поставок сырья в составе минимальной потребительской корзины в дополнение к поставкам и переработке основных продуктов питания микро -, малым и средним предпринимателям, занимающимся аграрной переработкой

2. По субсидированию кредитных процентов

В целях снижения финансовых затрат и, как следствие, снижения стоимости основных продуктов питания в составе минимальной потребительской корзины, внедрить механизм субсидирования кредитных процентов по кредитам, выданным в 2022 году субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в данных сферах.

Условия по механизму:

- Срок субсидии: до 1 года;

- Срок кредита: независимо от срока;

- Сумма кредита: до 3 миллионов манатов;

- Процентная ставка по кредиту: независимо от процентной ставки;

- Субсидирование процентов: до 10% от суммы кредита.

В рамках предусмотренных условий по кредитному портфелю в 150 млн манатов будет выплачена максимальная процентная субсидия в 15 млн манатов.