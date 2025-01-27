В работе приложения Birbank наблюдаются перебои

В работе мобильного приложения Birbank в настоящее время наблюдаются перебои.

В работе мобильного приложения Birbank в настоящее время наблюдаются перебои.

Об этом Report сообщили в Kapital Bank.

В финорганизации подчеркнули, что для устранения проблемы принимаются необходимые меры.

"Мы понимаем, насколько важно для наших клиентов осуществлять банковские операции удобно и бесперебойно, и прилагаем все усилия для скорейшего решения возникших проблем. Также хотим сообщить, что клиенты могут без проблем совершать платежи картой через POS-терминалы, а также через платежные системы Apple Pay и Google Pay. Благодарим наших клиентов за понимание", - говорится в сообщении банка.