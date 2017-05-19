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    В Rabitabank произошло новое назначение

    Назначен новый директор отдела развития бизнеса

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Назначен новый директор отдела развития бизнеса ОАО Rabitabank.

    Как сообщает Report, им стал Джамид Мовсумов.

    Ранее он работал в “Кавказ Лизинг”, НКО TCF, PASHA Sigorta, был представлен в правлении Азербайджанской организации микрофинансирования. 

    Напомним, что Rabitabank основан в 1993 году. Уставный капитал банка составляет 48,5 млн манатов. Акционерами банка являются Закир Алибала оглу Нуриев (председатель Наблюдательного совета, 23,98%), Аслан Таргулу оглу Хасиев (23,24%), Сейран Алибала оглу Нуриев (22,12%), Диляра Насраддин гызы Нуриева (18,83%), Яшар Фейзи оглу Гурбанов (11,34%, акционер Mega İnsurance – 15%), остальные 0,49% акций принадлежат 12 физическим лицам. 

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