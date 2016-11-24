В Rabitabank произошло новое назначение

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В ОАО Rabitabank произошло новое назначение. Как сообщает Report, назначен советник правления банка.

Новым советником стал Эльшан Бадирханов. Он также является советником Наблюдательного совета небанковской кредитной организации TCF.

Э.Бадирханов занимал различные должности в некоторых банках, в том числе в руководстве ОАО Buta Sigorta.

Напомним, что Rabitabank основан в 1993 году. Уставный капитал банка составляет 48,5 млн манатов. Акционерами банка являются Закир Алибала оглу Нуриев (председатель Наблюдательного совета, 23,98%), Аслан Таргулу оглу Хасиев (23,24%), Сейран Алибала оглу Нуриев (22,12%), Диляра Насраддин гызы Нуриева (18,83%), Яшар Фейзи оглу Гурбанов (11,34%, акционер Mega İnsurance – 15%), остальные 0,49% акций принадлежат иным физическим лицам.