В пятерке крупнейших экономик мира произошли изменения

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Великобритания опустилась на шестое место в рейтинге крупнейших экономик мира в 2017 году. Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил канцлер казначейства Франции Филип Хэммонд.

Он ссылается на данные Международного валютного фонда. В рейтинге Британию опередила Франция с объемом ВВП 2,575 трлн долларов, тогда как у королевства - 2,565 трлн. В казначействе указывают, что, хотя, пока отрыв небольшой, позиция Франции в будущем году укрепится. Она опередила конкурентку впервые с 2013 года.

По словам Хэммонда, статистика свидетельствует о резком замедлении экономического роста в Британии, что связано с процедурой выхода из Евросоюза. Курс фунта стерлингов упал, потребительские расходы понизились, а цены, напротив, выросли.

В рейтинге МВФ в 2017 году на первом месте США (19,4 трлн долларов), на втором - Китай (11,9 трлн), на третьем - Япония (4,9 трлн), на четвертом - Германия (3,7 трлн).