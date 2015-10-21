​В пунктах обмена валют Азербайджана введен новый запрет

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане с этого дня пресечены неформальные денежные переводы в пунктах обмена валют.

Об этом сообщили Report в банковских кругах.

По информации, до сегодняшнего дня денежные переводы из Азербайджана за рубеж и обратно осуществлялись в ряде пунктов обмена валют под покровительством различных лиц.

Как сообщил Report правовед Акрам Гасанов, неформальную систему денежных переводов создали арабы: "Систему "хавала" создали арабы. Однако на сегодняшний день она запрещена, так как используется для отмывания грязных денег и финансирования терроризма".

Отметим, что неформальная система денежных переводов запрещена законодательством Азербайджана.