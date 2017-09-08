В прошлом месяце в Азербайджане заключено 9 326 договоров по обязательному страхованию недвижимости

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В августе текущего года было зарегистрировано 9 326 страховых договоров по обязательному страхованию недвижимого имущества.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования (БОС), сумма страховых премий собранных страховыми компаниями по этим контрактам составила 2 080 459 манатов. Предметами страхования по 7 360 из этих договоров являлись жилые дома и квартиры, 29 – административные здания, 1937 – другие недвижимые имущества.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалось снижение количества заключенных договоров и объемов страховых премий на 47% и 2% соответственно.

В отчетном периоде был также заключен 321 страховой договор по обязательному страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества. Количество же зарегистрированных договоров по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий составило 4.

В настоящее время в стране в сфере обязательного страхования недвижимого имущества функционируют 13 страховых компаний, являющихся участниками Бюро Обязательного Страхования (ОАО Страховая Компания "Atəşgah", ОАО "Standard Insurance", ОАО "AtaInsurance", ОАО "Xalq Sığorta", ОАО "PAŞA Sığorta" ASC, ОАО Страховая Компания "AXA MBASK", ОАО "AzSığorta", Государственная Страховая Коммерческая Компания Азербайджанской Республики, ОАО "Meqa Sığorta", ОАО "İpək Yolu Sığorta", ОАО "Azərbaycan Sənaye Sığorta", ОАО "Qala Sığorta", ОАО "Günay Sığorta").