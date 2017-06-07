В прошлом месяце с облигациями SOCAR совершены операции на 3,82 млн долларов

© Socar.az

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В мае этого года на вторичном рынке ценных бумаг с облигациями Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) совершены операции на 3 819 552 доллара.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

По информации маркет-мейкера по облигациям SOCAR - инвестиционной компании PSG Capital, в прошлом месяце совершены торговые операции с 3 799 облигациями. Из них 1 790 приобретены физическими, 2 009 юридическими лицами.

В мае стоимость облигаций выросла на 4 доллара - с 1 004 до 1 008 доллара (для информации перейти по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=jjfOPuchTXg).

Напомним, что предназначенные для внутреннего рынка пятилетние облигации SOCAR выпущены в сентябре 2016 года. Сейчас в обращении находится 100 тыс. облигаций номиналом 1 000 долларов. Годовая доходность ценных бумаг равна 5% или 50 долларам. Проценты выплачиваются каждые три месяца. Выплаты по процентам состоялись 17 января и 17 апреля. Очередные выплаты ожидаются 17 июля и 17 октября.