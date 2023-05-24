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В прошлом году юридические лица в Азербайджане выплатили налог на прибыль на сумму более 8,5 млрд манатов

В прошлом году юридические лица в Азербайджане выплатили налог на прибыль на сумму более 8,5 млрд манатов В 2022 году по налогу на прибыль (доход) юридических лиц в Азербайджане было собрано 8 522,5 млн манатов.
Финансы
24 мая 2023 г. 11:44
В прошлом году юридические лица в Азербайджане выплатили налог на прибыль на сумму более 8,5 млрд манатов

В 2022 году по налогу на прибыль (доход) юридических лиц в Азербайджане было собрано 8 522,5 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Годовом отчете об исполнении государственного бюджета 2022 года".

Согласно документу, это на 3 232,5 млн манатов или 61,1% больше прогноза в 5 290 млн манатов, а по сравнению с 2021 годом - больше на 5 564,1 млн манатов или в 2,9 раза.

30,7% или 2 612,2 млн манатов средств, поступивших по данному виду налога, пришлось на ненефтяной сектор, 69,3% или 5 910,3 млн манатов - на нефтяной сектор.

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