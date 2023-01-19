В прошлом году в Азербайджане посредством нового метода регистрации создано свыше 1,8 тыс. ООО

В 2022 году посредством нового метода регистрации (FIN-код паспорта + номер мобильного телефона) зарегистрировано 1 848 обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с местными инвестициями, что на 32 компании или 1,8% больше, чем в 2021 году.
Как передает Report, об этом сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.
Сообщается, что посредством нового метода было проведено 11,7% регистраций от их общего числа и 15,2% от числа регистраций ООО с местными инвестициями.
В целом, 83,9% электронных заявок на регистрацию, обработанных в 2022 году, были поданы с использованием электронный подписи Asan İmza.