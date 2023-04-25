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В прошлом году Счетная палата выявила несоответствия на сумму более полумиллиарда манатов

В прошлом году Счетная палата выявила несоответствия на сумму более полумиллиарда манатов По итогам проверок, проведенных Счетной палатой в 2022 году, было выявлено несоответствие на сумму 530,1 млн манатов.
Финансы
25 апреля 2023 г. 17:28
В прошлом году Счетная палата выявила несоответствия на сумму более полумиллиарда манатов

По итогам проверок, проведенных Счетной палатой в 2022 году, было выявлено несоответствие на сумму 530,1 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель палаты Вугар Гюльмамедов на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, в 66% аудитов соответствия было дано заключение о соответствии установленным критериям (за исключением некоторых вопросов), а в 34% были выявлены существенные несоответствия.

По финансовым аудитам было дано 5 положительных, 2 условно положительных и 1 отрицательное заключение, из-за неполной информации было отказано в выдаче заключения по одному аудиту.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası ötən il yarım milyard manatdan çox uyğunluqdan kənarlaşma aşkarlayıb

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