В прошлом году Счетная палата выявила несоответствия на сумму более полумиллиарда манатов

По итогам проверок, проведенных Счетной палатой в 2022 году, было выявлено несоответствие на сумму 530,1 млн манатов.

По итогам проверок, проведенных Счетной палатой в 2022 году, было выявлено несоответствие на сумму 530,1 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель палаты Вугар Гюльмамедов на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, в 66% аудитов соответствия было дано заключение о соответствии установленным критериям (за исключением некоторых вопросов), а в 34% были выявлены существенные несоответствия.

По финансовым аудитам было дано 5 положительных, 2 условно положительных и 1 отрицательное заключение, из-за неполной информации было отказано в выдаче заключения по одному аудиту.