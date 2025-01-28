В прошлом году на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура потрачено около 5 млрд манатов

В 2024 году из государственного бюджета Азербайджана на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий было выделено 4 млрд 828,5 млн манатов, что на 13,6% меньше по сравнению с 2023 годом.

В 2024 году из государственного бюджета Азербайджана на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий было выделено 4 млрд 828,5 млн манатов, что на 13,6% меньше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно данным, в течение года подрядные организации использовали 4 млрд 828,5 млн манатов из 4 млрд 855,8 млн манатов или 99,4% средств, предусмотренных в бюджете на реализацию соответствующих проектов. При этом из предусмотренных на капитальные вложения государственных средств освоено 98,5% или 2 млрд 771,1 млн манатов.