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В прошлом году на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура потрачено около 5 млрд манатов

В прошлом году на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура потрачено около 5 млрд манатов В 2024 году из государственного бюджета Азербайджана на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий было выделено 4 млрд 828,5 млн манатов, что на 13,6% меньше по сравнению с 2023 годом.
Финансы
28 января 2025 г. 13:45
В прошлом году на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура потрачено около 5 млрд манатов

В 2024 году из государственного бюджета Азербайджана на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий было выделено 4 млрд 828,5 млн манатов, что на 13,6% меньше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно данным, в течение года подрядные организации использовали 4 млрд 828,5 млн манатов из 4 млрд 855,8 млн манатов или 99,4% средств, предусмотренных в бюджете на реализацию соответствующих проектов. При этом из предусмотренных на капитальные вложения государственных средств освоено 98,5% или 2 млрд 771,1 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ötən il Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 5 milyard manata yaxın pul xərcləyib

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