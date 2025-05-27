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В Азербайджане в 2024 году на разведение лошадей карабахской и дильбазской пород направили 500 тыс. манатов

В Азербайджане в 2024 году на разведение лошадей карабахской и дильбазской пород направили 500 тыс. манатов В 2024 году из государственного бюджета Азербайджана было выделено 500 тыс. манатов на разведение карабахской и дильбазской пород лошадей.
Финансы
27 мая 2025 г. 11:19
В Азербайджане в 2024 году на разведение лошадей карабахской и дильбазской пород направили 500 тыс. манатов

В 2024 году из государственного бюджета Азербайджана направлено 500 тыс. манатов на разведение карабахской и дильбазской пород лошадей.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Согласно документу, в прошлом году было выделено 0,5 млн манатов на оказание финансовой помощи пунктам сушки коконов, бесплатное распределение семян коконов производителям шелка за счет средств государственного бюджета и другие сельскохозяйственные мероприятия, 0,2 млн манатов на бесплатное распределение семян коконов производителям шелка за счет средств государственного бюджета (Гахская станция племенного шелководства).

Кроме этого, 0,9 млн манатов в 2024 году направлено на расширение применения информационных технологий и Электронной сельскохозяйственной информационной системы в системе Министерства сельского хозяйства, 0,3 млн манатов - на реализацию государственных программ, 10 млн манатов - на подготовку ортофотоснимков и применение искусственного интеллекта.

В общей сложности на эти цели в 2024 году из госбюджета выделено 12,5 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan spent 500,000 manats on breeding Karabakh and Dilbaz horses last year
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ötən il Qarabağ və Dilbaz cins atlarının çoxaldılmasına 500 min manat xərcləyib

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