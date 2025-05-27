В Азербайджане в 2024 году на разведение лошадей карабахской и дильбазской пород направили 500 тыс. манатов

В 2024 году из государственного бюджета Азербайджана было выделено 500 тыс. манатов на разведение карабахской и дильбазской пород лошадей.

В 2024 году из государственного бюджета Азербайджана направлено 500 тыс. манатов на разведение карабахской и дильбазской пород лошадей.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Согласно документу, в прошлом году было выделено 0,5 млн манатов на оказание финансовой помощи пунктам сушки коконов, бесплатное распределение семян коконов производителям шелка за счет средств государственного бюджета и другие сельскохозяйственные мероприятия, 0,2 млн манатов на бесплатное распределение семян коконов производителям шелка за счет средств государственного бюджета (Гахская станция племенного шелководства).

Кроме этого, 0,9 млн манатов в 2024 году направлено на расширение применения информационных технологий и Электронной сельскохозяйственной информационной системы в системе Министерства сельского хозяйства, 0,3 млн манатов - на реализацию государственных программ, 10 млн манатов - на подготовку ортофотоснимков и применение искусственного интеллекта.

В общей сложности на эти цели в 2024 году из госбюджета выделено 12,5 млн манатов.