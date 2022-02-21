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В прошлом году Государственный платежный портал осуществил операции на сумму 4,1 млрд манатов

В прошлом году Государственный платежный портал осуществил операции на сумму 4,1 млрд манатов В прошлом году Государственный платежный портал (HÖP) обработал 59,9 млн платежных операций на сумму 4,1 млрд манатов, 58% из которых проводились в безналичной форме.
Финансы
21 февраля 2022 г. 17:51
В прошлом году Государственный платежный портал осуществил операции на сумму 4,1 млрд манатов

В прошлом году Государственный платежный портал (HÖP) обработал 59,9 млн платежных операций на сумму 4,1 млрд манатов, 58% из которых проводились в безналичной форме.

Как сообщает Report, об этом говорится в Обзоре платежных систем, опубликованном Центральным банком Азербайджана.

В HÖP, созданный в Азербайджане для централизованного сбора платежей в государственный бюджет, до сих пор интегрированы 11 центральных органов исполнительной власти, 3 Госагентства, 4 предприятия коммунальных услуг, 5 операторов стационарной и мобильной связи, 116 судебных органов, 19 страховых компаний, 1 438 муниципальных органов и другие социально значимые учреждения.

Платежи за более чем 1100 услуг можно осуществить в наличной и безналичной форме в 26 банках, в 2500 филиалах и отделениях ООО "Азерпочта", принадлежащего Министерству транспорта, связи и высоких технологий, и платежных терминалах, количество которых насчитывает почти 4 тыс. единиц.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Hökumət Ödəniş Portalı ilə 4,1 mlrd manatlıq əməliyyat aparılıb

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