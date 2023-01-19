В прошлом году ГНФАР увеличил долю своих инвестиций в Европе

На конец 2022 года доля европейских стран в инвестициях Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) составила 29,6 %, стран Азиатско-Тихоокеанского региона - 16%.

На конец 2022 года доля европейских стран в инвестициях Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) составила 29,6 %, стран Азиатско-Тихоокеанского региона - 16%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.

Эти цифры составили соответственно 28,2% и 21,6% в конце 2021 года.

Доля инвестиций в Северной Америке изменилась с 29,3% до 33,4%, Австралии и Новой Зеландии - с 1% до 0,8%, в странах Ближнего Востока - с 0,7% до 0,4%, Южной Америки осталась неизменной на уровне 0,1%.

К концу 2022 года доля развитых стран в инвестициях ГНФАР выросла с 60,6% до 63,9%.

За это время доля развивающихся стран снизилась с 20,3% до 16,4%, а доля международных финансовых организаций - с 6% до 7,6%.

Инвестиции в золото за год снизились с 13,1% до 12,1%.