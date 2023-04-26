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В прошлом году ЦБ Азербайджана проинспектировал 21 участника финансового рынка

В прошлом году ЦБ Азербайджана проинспектировал 21 участника финансового рынка В 2022 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел комплексную проверку 5 банков, 4 небанковских кредитных организаций (НКО), ООО "Азерпочта", принадлежащего Министерству цифрового развития и транспорта, 4 страховых компаний, 1 страхового агент
Финансы
26 апреля 2023 г. 13:15
В прошлом году ЦБ Азербайджана проинспектировал 21 участника финансового рынка

В 2022 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел комплексную проверку 5 банков, 4 небанковских кредитных организаций (НКО), ООО "Азерпочта", принадлежащего Министерству цифрового развития и транспорта, 4 страховых компаний, 1 страхового агентства, 2 страховых и перестраховочных брокеров, а также провел тематическую проверку в 4 банках.

Об этом сообщает Report со ссылкой на годовой отчет ЦБА.

Таким образом, проверки затронули 21 участника финансового рынка.

В течение года особое внимание уделялось финансовой стабильности банковского сектора, регулярно отслеживались кредитные риски в секторе, тенденции на валютном рынке. В результате, благодаря контрольным мероприятиям, финансовая устойчивость банков была сохранена, а доверие населения к сектору возросло.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı ötən il 21 maliyyə bazarı iştirakçısını yoxlayıb

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