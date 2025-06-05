В прошлом году ЦБА зарегистрировал акции и облигации на сумму 15 млрд манатов

В прошлом году ЦБА зарегистрировал акции и облигации на сумму 15 млрд манатов

В 2024 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) осуществил государственную регистрацию акций и облигаций на сумму 15 млрд 114,4 млн манатов.

Как сообщили Report в учреждении, это на 42,1% больше, чем в 2023 году.

В прошлом году также утверждены 62 проспекта эмиссии (на 82,35% больше, чем годом ранее) и 3 информационных меморандума (-25%) для публичного размещения корпоративных ценных бумаг на общую сумму 2 млрд 333,6 млн манатов (+4,3 раза).

Помимо этого, впервые выпустившие акции и прошедшие листинг в период с 1 июля по 31 декабря 2024 года, были освобождены от листингового сбора.