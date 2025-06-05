О нас

В прошлом году ЦБА зарегистрировал акции и облигации на сумму 15 млрд манатов

В прошлом году ЦБА зарегистрировал акции и облигации на сумму 15 млрд манатов В прошлом году ЦБА зарегистрировал акции и облигации на сумму 15 млрд манатов
Финансы
5 июня 2025 г. 11:25
В прошлом году ЦБА зарегистрировал акции и облигации на сумму 15 млрд манатов

В 2024 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) осуществил государственную регистрацию акций и облигаций на сумму 15 млрд 114,4 млн манатов.

Как сообщили Report в учреждении, это на 42,1% больше, чем в 2023 году.

В прошлом году также утверждены 62 проспекта эмиссии (на 82,35% больше, чем годом ранее) и 3 информационных меморандума (-25%) для публичного размещения корпоративных ценных бумаг на общую сумму 2 млрд 333,6 млн манатов (+4,3 раза).

Помимо этого, впервые выпустившие акции и прошедшие листинг в период с 1 июля по 31 декабря 2024 года, были освобождены от листингового сбора.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AMB ötən il 15 milyard manatlıq səhm və istiqrazı dövlət qeydiyyatına alıb

Самое важное

Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
30 мая 2025 г. 19:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi