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В прошлом году ЦБА продал более 2 500 юбилейных, памятных и инвестиционных денежных знаков

В прошлом году ЦБА продал более 2 500 юбилейных, памятных и инвестиционных денежных знаков В 2023 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) продал 2 530 юбилейных, памятных и инвестиционных денежных знаков.
Финансы
11 июля 2024 г. 15:10
В прошлом году ЦБА продал более 2 500 юбилейных, памятных и инвестиционных денежных знаков

В 2023 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) продал 2 530 юбилейных, памятных и инвестиционных денежных знаков.

Об этом Report сообщили в ЦБА.

Согласно информации, продажа юбилейных и памятных денежных знаков осуществлялась посредством ООО "Азерсувенир", принадлежащего Управлению делами президента, а продажа инвестиционных денежных знаков - через банки-агенты.

Напомним, что в прошлом году Центробанк в честь 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева впервые в истории страны выпустил инвестиционные денежные знаки из высокопробного золота весом 1 тройская унция (31,1 г), 1/2 унции (15,55 г), 1/4 унции (7,78 г) и 1/10 унции (3,11 г). Также были выпущены юбилейные монеты весом 10 унций (311 г), 5 унций (155,5 г) и 1 унция (31,1 г), предназначенные для особых государственных мероприятий.

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Версия на азербайджанском языке AMB ötən il 2 500-dən çox yubiley, xatirə və investisiya pul nişanı satıb

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