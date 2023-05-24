"Азеристиликтеджизату" было выделено 41 млн манатов для покрытия убытка

ОАО "Азеристиликтеджизат" из государственного бюджета 2022 года был выделен 41 млн манатов для покрытия убытка, вызванного тем, что тарифы на реализацию услуг в государственных предприятиях были ниже себестоимости (ценовые тарифы на теплоснабжение, эксплуатацию элеваторов и лифтов).
Как сообщает Report, об этом говорится в проекте закона "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год".
Согласно документу, на покрытие убытка, образовавшегося в результате эксплуатации лифтов, их ремонта, обслуживания и оказания услуг по тарифам ниже себестоимости, была выделена субсидия в размере 5,8 млн манатов.