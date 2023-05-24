"Азеристиликтеджизату" было выделено 41 млн манатов для покрытия убытка

ОАО "Азеристиликтеджизат" из государственного бюджета 2022 года был выделен 41 млн манатов для покрытия убытка, вызванного тем, что тарифы на реализацию в государственных предприятиях ниже себестоимости продукции (ценовые тарифы на теплоснабжение,

ОАО "Азеристиликтеджизат" из государственного бюджета 2022 года был выделен 41 млн манатов для покрытия убытка, вызванного тем, что тарифы на реализацию услуг в государственных предприятиях были ниже себестоимости (ценовые тарифы на теплоснабжение, эксплуатацию элеваторов и лифтов).

Как сообщает Report, об этом говорится в проекте закона "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год".

Согласно документу, на покрытие убытка, образовавшегося в результате эксплуатации лифтов, их ремонта, обслуживания и оказания услуг по тарифам ниже себестоимости, была выделена субсидия в размере 5,8 млн манатов.