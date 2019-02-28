В прошлом году активы ГНФАР увеличились на 7,6%

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ "Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на конец 2018 года увеличились примерно на 7,6% - до 38,5 млрд долларов".

Как сообщает Report, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ заявил исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что самым важным вопросом прошлого года стало его завершение с профицитом.

"Доходы в бюджете фонда за 2018 год составили 15,3 млрд манатов, расходы 11,5 млрд манатов. Хотя профицит предусматривался в размере 3,8 млрд манатов, фактическая цена на нефть оказалась выше заложенной в бюджете суммы в 55 долларов, таким образом сложился профицит в 6,2 млрд манатов. Сумма активов 35,8 млрд долларов в начале года возросла до 38,5 млрд долларов в конце года", сказал Ш.Мовсумов.