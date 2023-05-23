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В прошлом году 83% госкапиталовложений было потрачено на переходные проекты

В прошлом году 83% госкапиталовложений было потрачено на переходные проекты В прошлом году из 507 проектов, включенных в распределение средств, предназначенных для государственных капиталовложений в Азербайджане, 332 были переходными проектами, а 175 - новыми проектами. Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетн
Финансы
23 мая 2023 г. 18:20
В прошлом году 83% госкапиталовложений было потрачено на переходные проекты

В прошлом году из 507 проектов, включенных в распределение средств, предназначенных для государственных капиталовложений в Азербайджане, 332 были переходными проектами, а 175 - новыми проектами.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект "Об исполнении государственного бюджета за 2022 год" и "Годовой отчет об исполнении государственного бюджета за 2022 год".

На реализацию этих проектов было выделено 2 млрд 708,5 млн манатов (82,6%) и 571,9 млн манатов (17,4 %) соответственно.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il dövlət əsaslı vəsait qoyuluşlarının 83 %-i keçid layihələrə xərclənib

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