В прошлом году 83% госкапиталовложений было потрачено на переходные проекты

В прошлом году 83% госкапиталовложений было потрачено на переходные проекты

В прошлом году из 507 проектов, включенных в распределение средств, предназначенных для государственных капиталовложений в Азербайджане, 332 были переходными проектами, а 175 - новыми проектами. Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетн

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В прошлом году из 507 проектов, включенных в распределение средств, предназначенных для государственных капиталовложений в Азербайджане, 332 были переходными проектами, а 175 - новыми проектами.



Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект "Об исполнении государственного бюджета за 2022 год" и "Годовой отчет об исполнении государственного бюджета за 2022 год".



На реализацию этих проектов было выделено 2 млрд 708,5 млн манатов (82,6%) и 571,9 млн манатов (17,4 %) соответственно. Подпишитесь на наш Telegram канал