В прошлом году 64% импорта в Азербайджан не облагалось НДС

Доля освобождений от НДС в общем импорте составила 64%

В 2020 году Азербайджан импортировал из-за рубежа товаров на сумму 10,73 млрд долларов США. При этом 59% импортных операций полностью освобождены от таможенных пошлин.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехдиев на мероприятии, посвященном итогам 2020 года и предстоящим задачам.

"41% операций облагались таможенными пошлинами. В том числе 26,5% импорта облагалось 15%-ными пошлинами, 8,2% - 5%-ными, а 5,6% - специфическими ставками таможенной пошлины",-сказал он.

Кроме того, С.Мехдиев отметил, что доля освобождений от НДС в общем импорте составила 64%.