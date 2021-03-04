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В прошлом году 64% импорта в Азербайджан не облагалось НДС

В прошлом году 64% импорта в Азербайджан не облагалось НДС Доля освобождений от НДС в общем импорте составила 64%
Финансы
4 марта 2021 г. 11:51
В прошлом году 64% импорта в Азербайджан не облагалось НДС

В 2020 году Азербайджан импортировал из-за рубежа товаров на сумму 10,73 млрд долларов США. При этом 59% импортных операций полностью освобождены от таможенных пошлин.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехдиев на мероприятии, посвященном итогам 2020 года и предстоящим задачам.

"41% операций облагались таможенными пошлинами. В том числе 26,5% импорта облагалось 15%-ными пошлинами, 8,2% - 5%-ными, а 5,6% - специфическими ставками таможенной пошлины",-сказал он.

Кроме того, С.Мехдиев отметил, что доля освобождений от НДС в общем импорте составила 64%.

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