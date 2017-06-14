В приложение Unibank Mobile добавлены новые функции

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Unibank Mobile позволяет заработать дополнительные бонус-баллы за счет большинства сделанных через приложение транзакций. Пройдя квест в разделе бонусов, можно заработать дополнительно 250 балов. Их можно потратить на приобретение различных подарков или платежи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО Unibank.

Unibank Mobile также позволяет переводить деньги с карты Unibank на любую другую местную банковскую карту. Для более подробного ознакомления с правилами использования приложения надо войти в меню в раздел "настройки" и выбрать подраздел FAQ.

Unibank Mobile предлагает следующие возможности: возможность следить за своими счетами в режиме онлайн; любая информация, любой перевод денег с карты на карту, блокировка или разблокировка карты одним кликом; оплата любой услуги (кредит, коммунальные услуги или оплата за интернет); введение своих ежемесячных оплат в систему с возможностью последующей автоматической оплаты; возможность удобного перевода денег любому другу из списка контактов; получение любой интересующей информации по депозитам. Приложение Unibank Mobile создает возможность для открытия депозитного счета, текущего счета и даже для оформления кредита под депозит. С помощью Unibank Mobile можно найти адреса любого филиала, любого терминала оплаты или банкомата, раньше всех узнать курсы валют и все новшества и кампании банка.

С помощью Unibank Mobile вы сможете найти адреса любого филиала, любого терминала оплаты или банкомата, раньше всех узнать курсы валют и все новшества и кампании банка. Мобильный банк Unibank Mobile работает на платформах İOS и Android. Загрузить Unibank Mobile на смартфон можно, перейдя по ссылке http://onelink.to/ffdbwf.