​В Premium Bank назначен новый председатель

Назначен новый председатель правления Premium Bank.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, им стал временно исполняющий обязанности председателя, член правления банка, директор финансового департамента Махир Наджафов.

На новой должности он сменил Махира Ахмедова.

Напомним, что Premium Bank был учрежден в 1993 году под названием AZAL Bank, в 2008 году банк был переименован в Silk Way Bank, в 2018 вновь был осуществлен ребрендинг структуры. Уставный капитал банка составляет 104,601 млн манатов. 84,48% акций банка принадлежат Зарифе Хамзаевой, 15,22% - ООО VIP Aviation Services, 0,31% - Эльвире Ахмедовой.