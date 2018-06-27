В преддверии сезона отпусков Bank Respublika предлагает бесплатные пластиковые карты

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Собираясь в летний отпуск каждый задается вопросом, сколько взять с собой денег и как их хранить. Чтобы не беспокоиться о сохранности суммы в пути и для удобства оплаты товаров и услуг на отдыхе Банк Республика предлагает целый ряд платёжных карт.

В преддверии сезона отпусков любой желающий может получить пластиковые карты MasterCard или Visa абсолютно бесплатно.

Для заказа карты достаточно предъявить удостоверение личности и заказать карту в банке. Для экономии времени заказать карту можно и онлайн на сайте банка. В качестве дополнительного подарка банк подарит и бесплатное подключение к услугам Mobil и Internet Şöbə.

Пластиковая карта от Банка Республика также даст возможность подготовиться к долгожданной поездке благодаря широкой партнерской сети бонусной программы. Так, приобретая туристический пакет или отовариваясь перед путешествием, можно заработать до 25% от потраченной суммы в виде бонуса. Подробнее о партнерах банка можно узнать на сайте www.paykart.az.

Важным преимуществом карт от Банк Республика является отсутствие дополнительных комиссий за конвертацию по карточным операциям. Кроме того, конвертация по пластиковым картам проводится соответственно специальному карточному курсу, назначенному банком (Исключая только долларовые карты, где предусмотрена специальная комиссия). Также, учитывая запросы часто путешествующих клиентов, применяются специальные курсы на куплю и продажу евро к доллару.

Существенные преимущества и привилегии предлагаются для обладателей премиальных банковских карт (например, Mastercard и VisaGold, Platinum, Mastercard Blackedition или VisaInfinite, Mastercard WorldElite) - вы всегда можете рассчитывать на бонусы и вознаграждения, которые недоступны для тех, кто предпочитает наличные деньги.

При поездке за границу Банк Республика рекомендует держателям карточек подключить сервис СМС-уведомлений, чтобы отслеживать платежи по карте, всегда иметь под рукой телефон для экстренной связи с банком, проверить наличие мобильного приложения банка в смартфоне для удобства выполнения операций по картам.

Стоит отметить, что все карточки Банка Республика имеют функцию бесконтактного платежа. С помощью данной функции особенно удобно расплачиваться там, где важна быстрота, а суммы не очень большие: на заправках, в кафе, в такси.