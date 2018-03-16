В праздничные дни банки Азербайджана будут работать в усиленном режиме

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В целях создания условий для оказания банковских услуг населению Азербайджана и многочисленным туристам в нерабочие дни по случаю Новруз байрамы 122 филиалов и отделений 26-ти банков будут работать в усиленном режиме.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками.

Палата рекомендовала филиалам и отделениям банков, расположенных в столице и крупных туристических зонах, работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить удобство операций по обмену валюты с учетом значительного потока туристов в Азербайджан в праздничные дни.

Клиентам будут оказывать услуги филиалы и отделения банков в Сумгайыте, Хырдалане, Гяндже, Лянкяране, Шеки, Хачмазе, Губе, Барде, Нахчыване и др. городах.

В режиме 24/7 будут работать 8 филиалов и отделений 6-ти расположенных в Баку банков.

Кроме того, в праздничные дни будет действовать специальная мониторинговая группа в составе сотрудников Палаты.

В связи с любой возникшей проблемой потребители финансовых услуг могут обратиться в созданную в Палате "горячую линию".

Координатор: Азер Гулуев

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E-mail: azar.guluyev@fimsa.az

Со списком и адресами банковских филиалов и отделений, которые будут работать 20-26 марта, можно ознакомиться на сайте www.fimsa.az.