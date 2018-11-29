В правлении Unibank новое назначение

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В структуре Unibank произошли изменения. Игорь Окаев – заместитель председателя Правления по корпоративному бизнесу, назначен заместителем председателя Правления по корпоративному и розничному бизнесу. Таким образом, все основные бизнес-направления Банка – корпоративный и розничный бизнес, департаменты микрофинансирования, а также департамент маркетинга банка будут сосредоточены в одной курации под руководством Игоря Окаева.

Перевод всех основных бизнес-направлений в одну курацию будет служить достижению стратегических целей путем увеличения эффективности продаж, создания синергии и укреплению связей между всеми направлениями бизнеса, повысит возможности использования рыночной аналитики, тем самым способствуя увеличению гибкости в создании инновационных банковских продуктов.

Unibank, созданный, в результате объединения двух передовых коммерческих банков, MBANK (1992 год) и PROMTEXBANK (1994 год), в 2002 году, является одним из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank оказывает услуги различным клиентам - как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка находится такой крупный мировой финансовый институт, как Европейский банк развития и реконструкции. Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью как в регионах, так и в столице. За более чем 25 лет своей успешной коммерческой деятельности и участия во многих социальных проектах банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.