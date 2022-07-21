В правлении PASHA Bank новые назначения

По решению Наблюдательного совета PASHA Bank ОАО, сегодня завершилось формирование Совета правления банка.

По решению Наблюдательного совета PASHA Bank ОАО, сегодня завершилось формирование Совета правления банка.

Как сообщили Report в банке, так, Бахруз Нагиев, член правления, финансовый директор, назначен заместителем председателя правления PASHA Bank. В новой должности Б. Нагиев будет курировать направления продаж и бизнес-инноваций.

В то же время Мурад Сулейманов, директор департамента групповых финансов и информационных технологий ООО PASHA Holding, назначен финансовым директором, членом правления PASHA Bank.

Бахруз Нагиев подключился к команде PASHA Bank в 2011 году в качестве специалиста по надзору за казначейством. В 2013 году был назначен экспертом в области управленческой информационной системы/бюджетирования в банке. В 2014 году Б.Нагиев был назначен директором Департамента казначейства и рынков капитала. С 29 марта 2018 года он был назначен финансовым директором и членом правления банка.

Мурад Сулейманов начал свою карьеру в 2008 году в аудиторской компании EY Azerbaijan, где работал специалистом по аудиту, экспертом по аудиту и ведущим экспертом. В 2011 году он был назначен директором финансового департамента страховой компании PASHA Insurance, а в 2013 году был директором этого департамента. В ноябре 2015 года М. Сулейманов стал членом правления PASHA Insurance.