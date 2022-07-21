В правлении PASHA Bank новые назначения

По решению Наблюдательного совета PASHA Bank ОАО, сегодня завершилось формирование Совета правления банка.
Как сообщили Report в банке, так, Бахруз Нагиев, член правления, финансовый директор, назначен заместителем председателя правления PASHA Bank. В новой должности Б. Нагиев будет курировать направления продаж и бизнес-инноваций.
В то же время Мурад Сулейманов, директор департамента групповых финансов и информационных технологий ООО PASHA Holding, назначен финансовым директором, членом правления PASHA Bank.
Бахруз Нагиев подключился к команде PASHA Bank в 2011 году в качестве специалиста по надзору за казначейством. В 2013 году был назначен экспертом в области управленческой информационной системы/бюджетирования в банке. В 2014 году Б.Нагиев был назначен директором Департамента казначейства и рынков капитала. С 29 марта 2018 года он был назначен финансовым директором и членом правления банка.
Мурад Сулейманов начал свою карьеру в 2008 году в аудиторской компании EY Azerbaijan, где работал специалистом по аудиту, экспертом по аудиту и ведущим экспертом. В 2011 году он был назначен директором финансового департамента страховой компании PASHA Insurance, а в 2013 году был директором этого департамента. В ноябре 2015 года М. Сулейманов стал членом правления PASHA Insurance.