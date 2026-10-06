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    В подсистеме "e-müqavilə" подписаны договоры на 3 млрд манатов

    Финансы
    • 06 октября, 2026
    • 10:48
    В подсистеме e-müqavilə подписаны договоры на 3 млрд манатов

    В январе-сентябре этого года в подсистеме "e-müqavilə" информационной системы "Цифровые государственные финансы" с усиленной электронной подписью подписаны 7 386 закупочных договоров, общая сумма которых превысила 3 млрд манатов.

    Как передает Report со ссылкой на Министерство финансов, 51,2% общей суммы подписанных договоров приходится на работы, 34,2% - на товары, 14,6% - на услуги.

    Сейчас системой пользуются 1 288 закупающих организаций и 2 609 поставщиков.

    Подсистема обеспечивает подготовку, согласование и подписание закупочных договоров в электронной форме, их отправку через систему и отслеживание процессов на единой платформе.

    Министерство финансов Азербайджана
    "E-müqavilə" altsistemində imzalanmaların ümumi dəyəri 3 milyard manatı ötüb
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