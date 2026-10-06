В подсистеме "e-müqavilə" подписаны договоры на 3 млрд манатов

В январе-сентябре этого года в подсистеме "e-müqavilə" информационной системы "Цифровые государственные финансы" с усиленной электронной подписью подписаны 7 386 закупочных договоров, общая сумма которых превысила 3 млрд манатов.

Как передает Report со ссылкой на Министерство финансов, 51,2% общей суммы подписанных договоров приходится на работы, 34,2% - на товары, 14,6% - на услуги.

Сейчас системой пользуются 1 288 закупающих организаций и 2 609 поставщиков.

Подсистема обеспечивает подготовку, согласование и подписание закупочных договоров в электронной форме, их отправку через систему и отслеживание процессов на единой платформе.