В ПНФР состоялась встреча с делегацией Всемирного банка

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Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы принял делегацию во главе с Анжелой Пригожиной, главным специалистом финансового сектора Всемирного банка по результатам второй миссии “Проект модернизации финансового сектора – Фаза-2” (FSMP-2).

Как сообщили Report в Палате, в ходе встречи Р. Асланлы подчеркнул успешную реализацию проекта FSMP-2, высоко оценив конкретные шаги по банковскому надзору в рамках проекта.

Члены миссии отметили, что новый проект в области пруденциальной политики и методологии намного более практичен по сравнению с существующими методическими рекомендациями, и дали соответствующие рекомендации в этом направлении.