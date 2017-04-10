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    В ПНФР состоялась встреча с делегацией Всемирного банка

    Председатель Совета директоров Палаты принял делегацию во главе с главным специалистом финансового сектора Всемирного банка© Report

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы принял делегацию во главе с Анжелой Пригожиной, главным специалистом финансового сектора Всемирного банка по результатам второй миссии “Проект модернизации финансового сектора – Фаза-2” (FSMP-2).

    Как сообщили Report в Палате, в ходе встречи Р. Асланлы подчеркнул успешную реализацию проекта FSMP-2, высоко оценив конкретные шаги по банковскому надзору в рамках проекта.

    Члены миссии отметили, что новый проект в области пруденциальной политики и методологии намного более практичен по сравнению с существующими методическими рекомендациями, и дали соответствующие рекомендации в этом направлении. 

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