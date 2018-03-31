В платежном балансе Азербайджана в прошлом году образовался профицит в 1,6 млрд долларов

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В 2017 году общий профицит платежного баланса Азербайджана составил 1,6 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это произошло и в результате подорожания нефти на 26%, и в результате положительных тенденций в Балансе текущего счета по ненефтяному сектору вследствие мероприятий по обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности, и за счет финансирования проектов по нефтегазовому сектору за счет иностранных кредитов,

В отчетный период профицит счета текущих операций составил 1,7 млрд долларов. В том числе профицит по нефтегазовому сектору составил 7,4 млрд долларов (на 3 млрд долларов больше в годовом сравнении), по ненефтяному сектору - 5,7 млрд долларов (на 56 млн долларов меньше в годовом сравнении).

Профицит БТС был достигнут за счет роста в 1,5 раза профицита внешней торговли, роста на 14% экспорта в нефтегазовом секторе, сокращения в 1,7 раза импорта, снижения дефицита баланса ненефтяных услуг, в том числе 353 млн долларов положительного баланса по поступлениям от туризма, снижение в годовом сравнении на 713 млн долларов в балансе первоначальных доходов, создание профицита в 709 млн долларов на балансе повторных доходов.