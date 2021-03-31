В платежном балансе Азербайджана сложился дефицит в 2 млрд долларов

Общий дефицит сформировался за счет дефицита счета текущих операций платежного баланса в размере 227,6 млн долларов

Общий дефицит платежного баланса Азербайджана в 2020 году составил 1 987,7 млн долларов США, хотя в 2019 году сложился профицит в 5 142,9 млн долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Общий дефицит сформировался за счет дефицита счета текущих операций платежного баланса в размере 227,6 млн долларов (профицит годом ранее), дефицита счета капитала в размере 7,4 млн долларов (меньше в 2,5 раза), дефицита финансового счета в размере 2 400,8 млн долларов США (профицит годом ранее), профицита по балансирующей статье (меньше на 2,1%).