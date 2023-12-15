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В платежном балансе Азербайджана образовался профицит в размере более 6 млрд долларов

В платежном балансе Азербайджана образовался профицит в размере более 6 млрд долларов Общий профицит платежного баланса Азербайджана за январь-сентябрь этого года составил 6 млрд 402 млн долларов США.
Финансы
15 декабря 2023 г. 12:45
В платежном балансе Азербайджана образовался профицит в размере более 6 млрд долларов

Общий профицит платежного баланса Азербайджана за январь-сентябрь этого года составил 6 млрд 402 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 15,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общий профицит сформирован за счет профицита счета текущих операций в размере 6 млрд 673,9 млн долларов (спад в 2,7 раза), дефицита счета капитала - 8,4 млн долларов (годом ранее был профицит), профицита финансового счета - 398,7 млн долларов (годом ранее был дефицит), дефицита по балансирующей статье - 662,2 долларов (на 29,6% больше).

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Версия на английском языке Azerbaijan’s surplus in BoP exceeds $6B
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın tədiyyə balansında 6 milyard dollardan çox profisit yaranıb

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