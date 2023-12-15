В платежном балансе Азербайджана образовался профицит в размере более 6 млрд долларов

Общий профицит платежного баланса Азербайджана за январь-сентябрь этого года составил 6 млрд 402 млн долларов США.

Общий профицит платежного баланса Азербайджана за январь-сентябрь этого года составил 6 млрд 402 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 15,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общий профицит сформирован за счет профицита счета текущих операций в размере 6 млрд 673,9 млн долларов (спад в 2,7 раза), дефицита счета капитала - 8,4 млн долларов (годом ранее был профицит), профицита финансового счета - 398,7 млн долларов (годом ранее был дефицит), дефицита по балансирующей статье - 662,2 долларов (на 29,6% больше).