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Профицит платежного баланса Азербайджана превысил 5 млрд долларов

Профицит платежного баланса Азербайджана превысил 5 млрд долларов Общий профицит платежного баланса Азербайджана за январь-июнь этого года составил 5, 245 млрд долларов США.
Финансы
12 сентября 2023 г. 13:14
Профицит платежного баланса Азербайджана превысил 5 млрд долларов

Общий профицит платежного баланса Азербайджана за январь-июнь этого года составил 5, 245 млрд долларов США.

Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана сообщает, что это на 13,2% больше, чем за тот же период 2022 года.

Данная сумма сформировалась за счет 5 млрд 154,6 млн долларов США (в 2 раза, или на 50,1% меньше, чем в предыдущем году) профицита текущего операционного баланса страны, 6,8 млн долларов США (в 68 раз больше) дефицита по счету операций с капиталом, 508,6 млн долларов США (в предыдущем году был дефицит) профицита по финансовому счету и 411,4 млн долларов США (на 3,1% больше) дефицита по балансирующим статьям.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s surplus in BoP exceeds $5B
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın tədiyyə balansında 5 milyard dollardan çox profisit yaranıb

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