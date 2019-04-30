В первом квартале в Банке Республика по всем показателям наблюдается рост

Банк Республика опубликовал отчеты по финансовым показателям за первый квартал 2019 года. Согласно отчетности, в первом квартале банк продолжил динамичное развитие и достиг роста по всем финансовым показателям.

Так, активы банка на 31 марта 2019 года превысили 1 млрд. манат, показав прирост на 47% по сравнению с первым кварталом 2018 года. Кроме этого, совокупный капитал банка увеличился на 28%, кредитный портфель на 45%, депозитный портфель на 60%, а чистая прибыль банка выросла более чем в 3 раза.

Согласно отчетности, чистая процентная прибыль банка увеличилась в 2 раза и составила 8,14 млн. манатов, а чистая операционная прибыль банка увеличилась более чем в 4 раза и составила 2,48 млн. манатов.

«Уже в первом квартале этого года банк продемонстрировал успешные результаты, о чем свидетельствует активно растущая клиентская база банка, а также финансовые показатели, как в бизнес, так и в розничном направлениях. Мы высоко ценим доверие наших клиентов и продолжим расширять линейку продуктов и услуг банка, а также повышать удобство и качество клиентского обслуживания. В течение этого года мы ожидаем еще более высокие показатели по всем направлениям и продолжим активную работу по поддержанию малого и среднего предпринимательства, которое служит драйвером развития экономики страны», прокомментировал председатель правления «Банка Республика» Тариэль Исмайлов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.