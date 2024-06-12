ЦБА: В первом квартале профицит платежного баланса составил $116 млн

Общий профицит платежного баланса Азербайджана в первом квартале этого года составил 116 млн долларов США.

Общий профицит платежного баланса Азербайджана в первом квартале этого года составил 116 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 29,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Квартальный профицит был сформирован за счет профицита баланса текущих операций страны в размере 1 млрд 729,8 млн долларов (на 48,8% меньше, чем год назад), дефицита счета операций с капиталом в размере 0,7 млн долларов (год назад был профицит), дефицита финансового счета в размере 1 млрд 594,5 млн долларов (год назад был профицит), дефицита по статьям баланса в размере 18,6 млн долларов (в 66 раз меньше).