В период проведения Бакинского шопинг-фестиваля филиал "Гянджлик" Банка ВТБ (Азербайджан) работает без выходных

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В связи с проведением 3-го Бакинского шопинг-фестиваля филиал "Гянджлик" Банка ВТБ (Азербайджан) перешел на новый режим работы. Так, с 1 по 31 мая 2018 года офис банка обслуживает клиентов с 09.00 до 22.00 по будням, с 10.00 до 22.00 по выходным.

Клиенты, сделавшие покупки в местах, отмеченных названием Baku Shopping Festival – Tax Free, смогут вернуть определенную часть потраченной суммы налога на добавленную стоимость в филиале "Гянджлик" Банка ВТБ (Азербайджан). Деньги можно получить как наличными, так и путем перечисления на банковский счет или карту. Согласно условиям фестиваля, для возврата средств достаточно потратить сумму свыше 100 манатов.

Отметим, что филиал "Гянджлик" предлагает широкий спектр банковских услуг, в том числе валютно-обменные операции, денежные переводы, приходные операции, открытие счетов, заказ и выдача пластиковых карт, прием платежных поручений, предоставление выписок по счетам, консультации и др.

Такой режим работы обеспечит максимальный комфорт и удобство для клиентов, в том числе для гостей города во время проведения Бакинского шопинг-фестиваля. Филиал "Гянджлик" расположен у выхода станции метро "Гянджлик", по адресу проспект M.K.Aтатюрка, 2 (напротив ТЦ Ganjlik Mall).