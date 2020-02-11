В PASHA Holding прокомментировали реконсолидацию

PASHA Holding способен покрыть расходы PASHA Bank Georgia и PASHA Bank Turkey, возникшие из-за изменений валютного курса в странах, где осуществляют деятельность дочерние банки PASHA Bank.

Об этом сообщили в PASHA Bank в ответ на запрос Report.

Вчера международное рейтинговое агентство Standard&Poor's опубликовало информацию о рейтинговой оценке деятельности PASHA Bank.

"Мы хотели бы отметить, что PASHA Holding не распространял заявлений о реконсолидации. Поэтому мы подчеркиваем, что информация, содержащаяся в отчете рейтингового агентства, исходит из неправильной трактовки и необоснованна. Это доведено до сведения экспертов Standard&Poor's, учтено и информация обновлена", - сообщили в банке.

Рейтинговое агентство также отмечает, что имеющий сильную рыночную позицию PASHA Bank на конец октября 2019 года увеличил свою долю в сегменте корпоративного кредитования на 18,6%. Международные эксперты полагают, что в 2020 году доля PASHA Bank на данном рынке может быть увеличена до 22-24%.