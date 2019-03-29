В PASHA Capital новое назначение

29 марта, 2019 17:45

https://report.az/storage/news/8e9988cba0bc5e947ddddf00588a96e7/bd9b5544-b094-4946-b178-577deb4f8f1b_292.jpg В инвестиционной компании PASHA Capital произведено новое назначение. Как сообщает Report, Талат Али оглу Калаев назначен замдиректора компании. Ранее он возглавлял торговую и членскую группу Бакинской фондовой биржи.

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