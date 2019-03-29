В PASHA Capital новое назначение

В инвестиционной компании PASHA Capital произведено новое назначение.
Как сообщает Report, Талат Али оглу Калаев назначен замдиректора компании.
Ранее он возглавлял торговую и членскую группу Бакинской фондовой биржи.
В инвестиционной компании PASHA Capital произведено новое назначение.
Как сообщает Report, Талат Али оглу Калаев назначен замдиректора компании.
Ранее он возглавлял торговую и членскую группу Бакинской фондовой биржи.
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Namiq HüseynovАвтор новости