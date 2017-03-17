Отчет правительства Азербайджана утвержден

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ На пленарном заседании Милли Меджлиса завершилось обсуждение ежегодного отчета о деятельности Кабинета министров за 2016 год.

Как сообщает Report, отчет правительства утвержден путем голосования.

Согласно отчету, в 2002-2015 гг. уровень бедности, постепенно снижаясь, достиг 4,9% с 46,7%. В 2016 году снижение реального объема ВВП, повышение уровня инфляции привели к росту показателя бедности среди населения на 1% - до 5,9%. На 1 января 2017 года число работающих по найму составило 1 514,0 тыс. человек. В нефтяном секторе экономики задействовано 34,1 тыс. человек, в ненефтяном - 1 479,9 тыс. человек.

В 2016 году резидентами страны произведено ВВП на 60 393,6 млн манатов или 6 266,3 манатов на душу населения. В годовом сравнении производство ВВП сократилось на 3,1%. Основной причиной является спад производства в строительном секторе на 22,9%.

В прошлом году на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 15 526,6 млн манатов, что на 22,2% меньше соответствующего показателя прошлого года.

В 2016 году на инфраструктурные проекты выделено в общей сложности 2 096,3 млн манатов, то есть 69,9% государственных капиталовложений. На транспортные проекты направлено 751,4 млн манатов из средств, предусмотренных для государственных капиталовложений. На проекты по коммунальной инфраструктуре выделено 325,4 млн манатов, в сфере энергетики и промышленности - 778,7 млн манатов, экологии - 15,6 млн манатов, сельского хозяйства - 98,5 млн манатов.

На социально-направленные проекты выделено 303,9 млн манатов, то есть 10,1% государственных капиталовложений. На финансирование мероприятий по улучшению социально-бытовых условий беженцев и вынужденных переселенцев – 8,2 млн манатов или 0,3% средств, предусмотренных для государственных капиталовложений.