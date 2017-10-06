В парламент Азербайджана представят новый законопроект о лизинге

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане готовится новый законопроект о лизинге.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель генерального исполнительного директора Палаты надзора за финансовыми рынками Асим Зульфугаров. Он отметил, что в короткие сроки законопроект представят в Милли Меджлис.

"Микрофинансовые институты должны широко использовать финансовые технологии. Мы стараемся внести изменения в регулирование, чтобы обеспечить максимальный доступ населения к финансам", - сказал представитель Палаты.

"Финансовые учреждения, которые наносят ущерб сектору, были отстранены от деятельности. Сейчас в секторе задействованы 123 НКО, которые работают с прибылью. Сейчас Палата проводит фундаментальные меры по оздоровлению сектора", - сказал Зульфугаров.