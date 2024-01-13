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В Палате призвали к совершенствованию системы аудита в Азербайджане

В Палате призвали к совершенствованию системы аудита в Азербайджане Директор Палаты аудиторов Сабухи Гюльмамедов назвал необходимым совершенствование системы аудита в Азербайджане в соответствии с международными стандартами.
Финансы
13 января 2024 г. 12:55
В Палате призвали к совершенствованию системы аудита в Азербайджане

Директор Палаты аудиторов Сабухи Гюльмамедов назвал необходимым совершенствование системы аудита в Азербайджане в соответствии с международными стандартами.

Как сообщает Report, об этом Гюльмамедов сказал на проходящем в Баку форуме на тему "Отчетность и прозрачность в контексте вызовов новой эпохи".

По его словам, это послужит укреплению экономической мощи Азербайджана, в частности благодаря обеспечению финансовой прозрачности и использованию бюджетных средств по назначению.

"Вызовы нового времени требуют от аудиторов в Азербайджане решения ряда важных проблем. По мере развития национальной экономики и усиления ее интеграции в мировую хозяйственную систему возникает необходимость использования возможностей аудита в обеспечении прозрачности экономических финансовых отношений, в борьбе с экономической преступностью и коррупцией. Особое значение имеет изучение прогрессивного мирового опыта в области независимого финансового контроля и расширение его применения в нашей стране с учетом особенностей национальной экономики",- сказал Гюльмамедов.

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Версия на азербайджанском языке Səbuhi Gülməmmədov: "İqtisadi cinayətkarlığa qarşı mübarizədə auditin imkanlarından istifadə zəruridir"

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