В Палате призвали к совершенствованию системы аудита в Азербайджане

Директор Палаты аудиторов Сабухи Гюльмамедов назвал необходимым совершенствование системы аудита в Азербайджане в соответствии с международными стандартами.

Директор Палаты аудиторов Сабухи Гюльмамедов назвал необходимым совершенствование системы аудита в Азербайджане в соответствии с международными стандартами.

Как сообщает Report, об этом Гюльмамедов сказал на проходящем в Баку форуме на тему "Отчетность и прозрачность в контексте вызовов новой эпохи".

По его словам, это послужит укреплению экономической мощи Азербайджана, в частности благодаря обеспечению финансовой прозрачности и использованию бюджетных средств по назначению.

"Вызовы нового времени требуют от аудиторов в Азербайджане решения ряда важных проблем. По мере развития национальной экономики и усиления ее интеграции в мировую хозяйственную систему возникает необходимость использования возможностей аудита в обеспечении прозрачности экономических финансовых отношений, в борьбе с экономической преступностью и коррупцией. Особое значение имеет изучение прогрессивного мирового опыта в области независимого финансового контроля и расширение его применения в нашей стране с учетом особенностей национальной экономики",- сказал Гюльмамедов.